لماذا تصر إدارة بايدن على "وقف مؤقت" لإطلاق النار في غزة؟

تصر الإدارة الأمريكية على التوصل لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة قبيل شهر رمضان، دون الحديث عن اتفاق نهائي لإنهاء الحرب؛ الأمر الذي يثير التساؤلات حول سبب ذلك.

يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في تصريحات صحفية، "إنه يأمل أن يتم التوصل لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في غزة"، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة من الوسطاء لم تقترب إلى ذلك حتى اللحظة، على حد تعبيره.

ويرى خبراء ومحللون سياسيون، أن الإدارة الأمريكية غير معنية بوقف الحرب على حماس بغزة بشكل كامل في الوقت الحالي، مؤكدين أن تصريحات بايدن المتكررة تؤكد رغبة إدارة بايدن دخول الحرب بمرحلة جديدة.

إطالة أمد الحرب

وقال المحلل السياسي، أحمد عوض، إن "الولايات المتحدة تعتبر شريكاً رئيساً لإسرائيل في حربها على غزة، وإن الدوائر السياسية والعسكرية ترغب في إطالة أمد الحرب من أجل ضمان عدم إقدام حماس على مهاجمة إسرائيل مجدداً.

وأوضح عوض، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "إنهاء الحرب بوضعها الحالي لا يمكن أن يحقق لإسرائيل والولايات المتحدة أي إنجاز يذكر على المستوى الأمني بالشرق الأوسط، ويبقي على التهديدات الإقليمية لكلا البلدين".