السعودية "تدين وتستنكر بشدة" الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" لاقتحام القوات الإسرائيلية الخاصة لمدينة ومخيم جنين في فلسطين، وفق ما ذكر بيان للخارجية السعودية.