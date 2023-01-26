السعودية "تدين وتستنكر بشدة" الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين
أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" لاقتحام القوات الإسرائيلية الخاصة لمدينة ومخيم جنين في فلسطين، وفق ما ذكر بيان للخارجية السعودية.
المملكة العربية السعودية تعبر عن رفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
الخارجية السعودية
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن وزارة الخارجية السعودية أنها استنكرت "اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين الشقيقة، مما أدى إلى سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين".
وأكدت الوزارة "رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي"، مشددة على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وفقًا للوكالة.