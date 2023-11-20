"أمبري" تكشف معلومات عن السفينة الإسرائيلية المخطوفة من قبل الحوثيين

كشف تقرير إخباري معلومات عن السفينة التجارية الإسرائيلية التي خطفها الحوثيون في البحر الأحمر، بعد أيام من تهديدهم باستهداف السفن الإسرائيلية ردًا على حربها على غزة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان نشره مساء الأحد على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، "نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً في البحرِ الأحمرِ كان من نتائجِها الاستيلاءُ على سفينةٍ إسرائيليةٍ واقتيادُها إلى الساحلِ اليمنيِّ".

وأكدت شركة "أمبري" للأمن البحري أن "المجموعة المالكة لحاملة المركبات مسجّلة باسم راي كار كاريرز Ray Car Carriers. والشركة الأمّ لهذه المجموعة مدرجة باسم أبراهام رامي أونغار، ومقرّها إسرائيل".

من جانبها، أوضحت مجلة "ترايدويندز" Tradewinds المتخصصة في أخبار السفن، على موقعها الإلكتروني أن حاملة المركبات "مملوكة ومدارة من قبل شركة Ray Car Carriers، وهي شركة بريطانية، وتشغّلها مجموعة "إن واي كاي" NYK اليابانية.

وأفادت وكالة أنباء يابانية أن شركة NYK أبلغت وزارة النقل أن السفينة "غالاكسي ليدر" احتُجزت.

وكان مصدر ملاحي في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه المتمرّدون، اشترط عدم كشف هويته، قد أفاد بأنّ "الحوثيين خطفوا سفينة تجارية في البحر الأحمر ونقلوها إلى ميناء الصليف بالحديدة".

وقال مسؤول عسكري أميركي "إن استيلاء المسلحين الحوثيين على سفينة غالاكسي ليدر في البحر الأحمر يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ونطالب بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها".

وأضاف "سنتشاور مع حلفائنا وشركائنا في الأمم المتحدة بشأن الخطوات التالية المناسبة".

من جانبه، دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، ما اعتبر أنه "هجوم إيراني على سفينة دولية" متّهمًا الحوثيين بخطف السفينة" بناءً على "تعليمات إيرانية".

وأوضح أن "على متن السفينة 25 فردًا من طاقم من جنسيات مختلفة، بينهم: أوكرانيون وبلغاريون وفيليبينيون ومكسيكيون" مؤكدًا أنه "لم يكن هناك أي إسرائيليين" على متنها.

وأكد العميد يحيى سريع الأحد أن "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تجددُ تحذيرَها لكافةِ السُّفُنِ التابعةِ للعدوِّ الإسرائيلي أو التي تتعاملُ مَعَهُ بأنها سوفَ تصبحُ هدفاً مشروعاً للقواتِ المسلحة"، كما "تهيبُ بكلِّ الدولِ التي يعملُ رعاياها في البحرِ الأحمرِ بالابتعادِ عن أيِّ عملٍ أو نشاطٍ مع السفنِ الإسرائيليةِ أوِ السفنِ المملوكةِ لإسرائيليين".

وشدّد المتحدث على "استمرار تنفيذِ العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيلي حتى يتوقفَ العُدوانُ على قطاعِ غزةَ".