معاناة مرضى غسيل الكلى تتضاعف بعد الحرب على غزة‎

لم يسلم أصحاب الأمراض المزمنة في قطاع غزة من عمليات الجيش الإسرائيلي داخل القطاع التي استهدفت بشكل خاص حياتهم وهددتها عبر استهداف المستشفيات وإغلاقها وإخراجها عن الخدمة، لا سيما مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة وخدمات علاجية لا تتوقف.

يقول المواطن يوسف قدورة وهو نازح من شمال غزة إلى المحافظة الوسطى ومصاب بمرض الفشل الكلوي، "كنّا قبل بدء الحرب نقوم بأربع جلسات غسيل كلى أسبوعيًّا تستمر كل جلسة لأربع ساعات حتى نستطيع التخلص من السموم المخزنة داخل أجسادنا، أما بعد الحرب ومع توقف عدة مراكز عن غسيل الكلى لا سيما في مدينة غزة وشمال غزة، تكدست أعداد مرضى الفشل الكلوي في مستشفيات جنوب وادي غزة الأمر الذي قلص عدد الجلسات إلى مرتين تستمر كل جلسة ساعتين ونصف الساعة فقط".