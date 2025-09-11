تم اقتيادهم بطوابير.. اعتقال عشرات الفلسطينيين من طولكرم (فيديو وصور)

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الخميس، عشرات الفلسطينيين من شوارع مدينة طولكرم، الواقعة شمال غرب الضفة الغربية.

وتداول نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر عشرات الفلسطينيين المعتقلين من قبل الجيش الإسرائيلي، حيثُ يقتاد الأخير المعتقلين في طوابير بشوارع المدينة للتنكيل بهم، على ما ذكرته شبكة قدس الإخبارية.

أخبار ذات علاقة بعد استهداف آلية عسكرية.. إسرائيل تفرض حصارا شاملا على طولكرم (فيديو)

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي، فرض حصار شامل على طولكرم، وذلك بعد إصابة جنديين بجراح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية قرب حاجز نيتساني (104) عوز غرب طولكرم.

وأضاف الجيش، وفقًا لإعلام عبري، أنه دفع بتعزيزات وقوات كبيرة، حيث بدأت بعمليات تمشيط منطقة الحادثة.

وعلى الفور قالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم، إن مقاتليها فجّروا عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية من نوع نمر قرب حاجز في طولكرم، وأوقعوا إصابات.