مصدر لـ "إرم نيوز": ضغوط إيرانية على بغداد للإفراج عن مستشار بالحرس الثوري

كشف مصدر مطلع أن إيران تمارس ضغوطاً على العراق من أجل إطلاق سراح مستشار في الحرس الثوري، معتقل في بغداد بتهمة الإرهاب.

وقال المصدر لـ "إرم نيوز" إن "وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري، طلب من الحكومة العراقية، خلال زيارته لبغداد، الإفراج عن محمد رضا نوري المستشار الإعلامي في الحرس الثوري".

وتتهم السلطات العراقية نوري بالاشتراك مع 4 أشخاص آخرين، تابعين لفصيل مسلح، بقتل مواطن أمريكي في بغداد، وفق المصدر.

وأضاف: "باقري لم يتلق أي رد من الحكومة العراقية، لكنّ تغيير التهمة من الإرهاب لأي تهمة أخرى سيمكن إيران من التحرك بأريحية لنقل نوري إلى طهران".

وفي 23 مارس/آذار 2023، أُلقي القبض على محمد رضا نوري مع 4 عراقيين بتهمة قتل مدرس أمريكي يدعى ستيفن إدوارد ترويل (45 عاماً)، كان يعيش مع أسرته في العراق.

وأعيد اتهام نوري مرة أخرى بتهمة اختطاف مواطنة روسية تحمل الجنسية الأمريكية في بغداد.