حبشي: لبنان سيظل في خطر طالما القرار بيد ميليشيا "حزب الله"
أكد النائب اللبناني أنطوان حبشي، اليوم الأربعاء، أن لبنان سيظل دائماً في دائرة الخطر طالما أن القرار ليس بيد الدولة اللبنانية، بل بيد ميليشيا "حزب الله".
وقال حبشي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، إن "حزب الله يتحاشى الدخول في الحرب، كما أن الأمريكيين والإيرانيين لا يرغبون بتوسيع نطاقها".
وأضاف النائب اللبناني: "لكن العمليات على الأرض يمكن أن تفرض الحرب، وهو ما يضع لبنان في دائرة الخطر، لأن القرار بيد حزب الله".
وتشتبك ميليشيا حزب الله مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، في أسوأ تصعيد منذ العام 2006، وهو ما أثار مخاوف من اندلاع حرب واسعة في بلد يعاني أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة.
وبخصوص زيارة المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، كبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة العالمي، إلى لبنان، يوم الخميس، قال حبشي إن "المفاوضات لحل الخلافات الحدودية تُجرى، وكما جرت أثناء الترسيم البحري، بشكل غير مباشر بين حزب الله وإسرائيل".
وتساءل حبشي: "ماذا يهمني، اليوم، من تحرك هوكستين؟ يمكن أن يكون الترسيم البحري قد فرّط بحقوق الشعب اللبناني، وقد أجرى التفاوض حزب الله مع إسرائيل بغطاء من الدولة اللبنانية".
وختم مشدداً على أن "المعيب أن الاتفاقية لم تعرض حتى على مجلس النواب. فمن يضمن أن الترسيم البري ليست له أثمان أخرى؟"، على حد قوله.