حبشي: لبنان سيظل في خطر طالما القرار بيد ميليشيا "حزب الله"

أكد النائب اللبناني أنطوان حبشي، اليوم الأربعاء، أن لبنان سيظل دائماً في دائرة الخطر طالما أن القرار ليس بيد الدولة اللبنانية، بل بيد ميليشيا "حزب الله".

وقال حبشي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، إن "حزب الله يتحاشى الدخول في الحرب، كما أن الأمريكيين والإيرانيين لا يرغبون بتوسيع نطاقها".

وأضاف النائب اللبناني: "لكن العمليات على الأرض يمكن أن تفرض الحرب، وهو ما يضع لبنان في دائرة الخطر، لأن القرار بيد حزب الله".