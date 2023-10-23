نتنياهو يجتمع مع كبار القادة العسكريين لتقييم الحرب على غزة
يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعًا مع كبار القادة العسكريين ومجلس وزراء الحرب لتقييم الحرب التي تشنُّها تل أبيب على غزة.
يأتي ذلك، في وقت يكثر فيه الحديث عن الاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة، وما إذا كان سيجري تأجيله.
وتحشد إسرائيل دبابات وقوات قرب السياج الحدودي حول قطاع غزة استعدادًا لاجتياح بري مزمع، تقول إسرائيل إن الهدف منه القضاء على حركة حماس.
وتشير أنباء، إلى نصيحة أمريكية لإسرائيل بتأجيل الهجوم البري، لغاية الإفراج عن أسرى إسرائيليين في غزة.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن رد السبت الماضي، على سؤال عن ما إذا كان يشجع الإسرائيليين على تأجيل الهجوم البري على غزة قائلًا إنه "يتحدث إليهم".
ولاحقًا، قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن لم يسمع جيدًا السؤال الذي طرحه أحد الصحفيين حول ما إذا كان يجب على إسرائيل تأجيل غزوها البري المحتمل لغزة لحين الإفراج عن المزيد من الرهائن عندما أجاب بكلمة "نعم".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض بن لابولت "كان الرئيس بعيدًا. لم يسمع السؤال كاملًا. السؤال بدا كما لو كان ’هل تود الإفراج عن المزيد من الرهائن؟’ كان يعلق على شيء آخر".
وكان بايدن يصعد درج طائرة الرئاسة عندما ألقى أحد الصحفيين بالسؤال وسط صوت محركات الطائرة. توقف بايدن للحظة وقال "نعم" ثم صعد إلى الطائرة.