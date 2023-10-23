نتنياهو يجتمع مع كبار القادة العسكريين لتقييم الحرب على غزة

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعًا مع كبار القادة العسكريين ومجلس وزراء الحرب لتقييم الحرب التي تشنُّها تل أبيب على غزة.

يأتي ذلك، في وقت يكثر فيه الحديث عن الاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة، وما إذا كان سيجري تأجيله.

وتحشد إسرائيل دبابات وقوات قرب السياج الحدودي حول قطاع غزة استعدادًا لاجتياح بري مزمع، تقول إسرائيل إن الهدف منه القضاء على حركة حماس.

وتشير أنباء، إلى نصيحة أمريكية لإسرائيل بتأجيل الهجوم البري، لغاية الإفراج عن أسرى إسرائيليين في غزة.