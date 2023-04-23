الأردن يسيّر 4 طائرات عسكرية لإجلاء مواطنيه من السودان

أعلن الأردن، اليوم الأحد، أن أربع طائرات من سلاح الجو الملكي أقلعت من مطار "ماركا" العسكري متجهةً إلى السودان، لإجلاء 260 شخصا من الجالية الأردنية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

وذكرت الوكالة الرسمية، أن جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بتسيير إقلاع الطائرات، تأتي بالتشارك مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين خدمة للمواطنين الأردنيين أينما كانوا وفي كافة الظروف الطارئة، وذلك بتقديم كل أشكال الإسناد والدعم لإنجاح عمليات إجلاء المواطنين الأردنيين من جمهورية السودان.