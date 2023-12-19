شهود عيان يتحدثون لـ"إرم نيوز" عن تفجير منزل منفذ عملية حوارة

من جهة أخرى، قال شاهد العيان المواطن يوسف ديرية، إن "الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة عدة مرات على مدار أربعة أشهر للبحث عن منفذ العملية"، فيما قام باقتحام "البيوت والمنازل وتخويف الآمنين قبل أن يقوم باعتقال منفذ العملية في مدينة جنين بعد اشتباك مسلح الشهر الماضي".

وأضاف "ديرية" في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، قائلا "كنّا شاهدين على اقتحام الآليات العسكرية وجنود المشاة التابعين للجيش الإسرائيلي ليلة أمس (الإثنين) وتوجههم إلى منزل والد منفذ العملية عيسى بني فاضل لتفجيره، جرت خلال الاقتحام اشتباكات خفيفة بالحجارة من قبل سكان البلدة ولكنها لم تمنع الجيش الإسرائيلي من تنفيذ ما جاء من أجله".

وأكد بأن الجيش قام بالفعل بتفجير الطابق الأول فقط من البناية، وعلق لافتة تتبع للجيش الإسرائيلي مكتوب عليها: "اللي بيته من قزاز ما يرميش الناس بالحجارة، الأمور اختلفت".