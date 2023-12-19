شهود عيان يتحدثون لـ"إرم نيوز" عن تفجير منزل منفذ عملية حوارة
اقتحم الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من ليلة الإثنين، بلدة عقربا جنوب نابلس من عدة محاور تمهيدًا لتنفيذ حكم المحكمة الإسرائيلية العليا بتفجير منزل منفذ عملية حوارة أسامة بني فاضل قبل حوالي أربعة أشهر، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيليين.
وقال شاهد عيان ويدعى حمزة العقرباوي وهو من بلدة عقربا: "تفاجأ أهالي البلدة باقتحامها من المحورين الغربي والشمالي بحشودات عسكرية من الآليات والجيبات المصفحة، وتوجهت تلك القوات إلى منطقة بيت منفذ عملية حوارة".
وأوضح العقرباوي في تصريح لـ"إرم نيوز" بأن "اشتباكات وقعت بين المواطنين والجيش الإسرائيلي وتبادلوا إطلاق الرصاص الحي، فيما قامت القوات الإسرائيلية بإلقاء قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين"
وأضاف أن "وحدة الهندسة في الجيش الإسرائيلي دخلت لوضع المتفجرات داخل المنزل بعد أخذ مقاسات المنزل في وقتٍ سابق".
وقال إن الجيش الإسرائيلي قام بتفجير الطابق الذي يملكه والد منفذ العملية وترك المحال والطابق العلوي دون تفجير؛ كونها تعود لأشقائه، إذ لم يتم تفجير المنزل بالكامل، مشيرا إلى أن هناك "سياسة إسرائيلية للضغط على ذوي الشبّان الذين يمارسون العمل العسكري بأن مصير كل من يقدم على ذلك هو هدم منزله".
من جهة أخرى، قال شاهد العيان المواطن يوسف ديرية، إن "الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة عدة مرات على مدار أربعة أشهر للبحث عن منفذ العملية"، فيما قام باقتحام "البيوت والمنازل وتخويف الآمنين قبل أن يقوم باعتقال منفذ العملية في مدينة جنين بعد اشتباك مسلح الشهر الماضي".
وأضاف "ديرية" في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، قائلا "كنّا شاهدين على اقتحام الآليات العسكرية وجنود المشاة التابعين للجيش الإسرائيلي ليلة أمس (الإثنين) وتوجههم إلى منزل والد منفذ العملية عيسى بني فاضل لتفجيره، جرت خلال الاقتحام اشتباكات خفيفة بالحجارة من قبل سكان البلدة ولكنها لم تمنع الجيش الإسرائيلي من تنفيذ ما جاء من أجله".
وأكد بأن الجيش قام بالفعل بتفجير الطابق الأول فقط من البناية، وعلق لافتة تتبع للجيش الإسرائيلي مكتوب عليها: "اللي بيته من قزاز ما يرميش الناس بالحجارة، الأمور اختلفت".