إسرائيل تتهم حماس بـ"افتعال أزمة غذاء" في غزة

قالت الحكومة الإسرائيلية الأربعاء إنها غير مسؤولة عن نقص الغذاء في غزة، متهمة في المقابل حركة حماس بأنها تفتعل أزمة في القطاع المحاصر.

وقال المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر للصحافيين "لا توجد في غزة مجاعة تسببت بها إسرائيل" بل "نقص مفتعل من حماس"، متهما عناصر الحركة بمنع توزيع الغذاء ونهب المساعدات.

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وأتت تصريحات مينسر في يوم حذّرت أكثر من 100 غير حكومية من تفشي "مجاعة جماعية" في قطاع غزة، وطالبت إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات.

وأمس الثلاثاء، نفى الجيش الإسرائيلي وجود مجاعة في قطاع غزة، زاعما أن جزءا من الصور ومقاطع الفيديو التي يتم نشرها عن المجاعة ونشرتها حركة حماس "مُفبرك".

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وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ادعى تحقيق أجراه منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية أن الصور التي تظهر أطفالا نحيفين جدا بدعوى سوء التغذية والجوع، هي في الأصل صور لأطفال من اليمن.



