أكثر من 10 قتلى بغارة لقوات بورتسودان على شمال دارفور

كشف سكان محليون من مدينة مليط بولاية شمال دارفور السودانية عن سقوط قتلى وجرحى جراء غارة جوية شنتها قوات بورتسودان، صباح الثلاثاء.

وقال مواطنون لراديو "دبنقا" إن قذيفة سقطت في سوق المدينة وأدت إلى مقتل أكثر من 10 أشخاص، فيما لم يتمكنوا من تحديد طبيعة القصف أهو بالطيران الحربي أم بالطائرات المسيّرة.

أخبار ذات علاقة 12 قتيلا بغارة لقوات بورتسودان على عيادة في دارفور

وتعرضت مدينة مليط لـ44 قصفًا مدفعيًّا كان آخره في نهاية أغسطس حيث تعرضت قافلة مساعدات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي للقصف؛ ما أدى إلى اشتعال النيران في شاحنتين.

وتسيطر قوات الدعم السريع على مدينة مليط التي تعد مركزًا تجاريًّا مهمًّا لحركة السلع القادمة من ليبيا. كما كشفت مصادر متطابقة عن استهداف مدينة كتم بولاية شمال دارفور بمسيّرتين.

وأكدوا سقوط إحداهما في موقف المواصلات القديم والثانية في سوق البصل. وتسيطر قوات الدعم السريع على مدينة كتم التي تؤوي عددًا كبيرًا من النازحين.