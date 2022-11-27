السودان.. قوى سياسية تطالب بتهيئة المناخ لاتفاق إطاري ينهي الأزمة

طالبت قوى سياسية سودانية، اليوم الأحد، المكون العسكري الحاكم باتخاذ إجراءات تهيئة المناخ لتوقيع الاتفاق الإطاري بشأن إنهاء الأزمة السياسية.

وعقدت الآلية الثلاثية "الأممية الأفريقية" المشتركة التي تقود العملية السياسية، اجتماعًا بأم درمان اليوم الأحد، مع القوى الموقعة على "الإعلان السياسي"، التي تضم "الحرية والتغيير، الجبهة الثورية، الاتحادي الأصل، المؤتمر الشعبي، والحزب الجمهوري".

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، الواثق البرير، إن الاجتماع ناقش تطورات العملية السياسية التي تقودها الآلية الثلاثية "الأممية الأفريقية" بشأن إنهاء الأزمة في البلاد، بجانب نقاش وضع أولويات الانتقال، وعلى رأسها قضية شرق السودان.

وأضاف البرير في تصريح صحفي أن "القوى السياسية أطلعت الآلية الثلاثية على استعدادها للتوقيع على الاتفاق الإطاري الذي يقوم على أساس التفاهمات التي جرت حول الدستور الانتقالي المطروح من قبل نقابة المحامين السودانيين".

وتابع: "شددنا خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ إجراءات مهمة لتهيئة المناخ بواسطة المكون العسكري، وأهمها إطلاق سراح المعتقلين، ووقف العنف ضد الحراك الجماهيري السلمي".