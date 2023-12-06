مقتل فلسطينين وإصابة 11 شخصا برصاص الجيش الإسرائيلي في طوباس

قتل فلسطينيان واصيب 11 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت، فجر اليوم الأربعاء، بمحيط مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس.

وأكدت مصادر طبية، مقتل شاب وطفل، وهما: معاذ ابراهيم زهران (18 عاما) من مخيم الفارعة، وعبد الرحمن عماد بني عودة (16 عاما)، من بلدة طمون، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، إنه أصيب 11 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي والشظايا، وجرى تقديم الإسعافات العاجلة لهم ونقلهم للمستشفى.