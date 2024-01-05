بعد وقوعه بقبضة الأمن الليبي.. من هو هاشم أبو سدرة المسؤول عن "مذبحة الأقباط"؟

وقع "صيد ثمين" في شباك قوات الأمنية الليبية التي ألقت القبض على ما يسمى بوالي تنظيم "داعش" المتطرف هاشم أو سدرة المكنى "خبيب".

وأبو سدرة أحد المسؤولين على جريمة بشعة بحق الأقباط ووقف وراء عمليات انتحارية ضد مؤسسات ليبية، فتمت ملاحقته من فرنسا وأمريكيا لكنه أفلت من الضربات العسكرية.

وكان جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة التابع لوزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، أعلن في ساعة متأخرة من ليل الخميس على الجمعة، الإطاحة بجميع قيادات تنظيم الدولة في البلاد وأبرزهم المسؤول المباشر هاشم أبو سدرة.

و"خبيب" ينحدر من مدينة درنة الليبية، وقبل تعيينه زعيما لتنظيم "داعش"، كان ينشط مع تنظيم القاعدة في غرب أفريقيا وتحديدا في شمال مالي.