بعد وقوعه بقبضة الأمن الليبي.. من هو هاشم أبو سدرة المسؤول عن "مذبحة الأقباط"؟
وقع "صيد ثمين" في شباك قوات الأمنية الليبية التي ألقت القبض على ما يسمى بوالي تنظيم "داعش" المتطرف هاشم أو سدرة المكنى "خبيب".
وأبو سدرة أحد المسؤولين على جريمة بشعة بحق الأقباط ووقف وراء عمليات انتحارية ضد مؤسسات ليبية، فتمت ملاحقته من فرنسا وأمريكيا لكنه أفلت من الضربات العسكرية.
وكان جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة التابع لوزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، أعلن في ساعة متأخرة من ليل الخميس على الجمعة، الإطاحة بجميع قيادات تنظيم الدولة في البلاد وأبرزهم المسؤول المباشر هاشم أبو سدرة.
و"خبيب" ينحدر من مدينة درنة الليبية، وقبل تعيينه زعيما لتنظيم "داعش"، كان ينشط مع تنظيم القاعدة في غرب أفريقيا وتحديدا في شمال مالي.
وشغل بعدها منصب أمير ديوان الهجرة والحدود في "داعش"، إذ شارك وقتها في حرب السيطرة على سرت.
غير أنه تمكن من الفرار وغيره من المتطرفين خارج المدينة بعد هزيمة التنظيم أواخر 2016، على يد قوات عملية البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق السابقة بدعم أمريكي مباشر، ليختبئ منذ ذلك الوقت ويرتكب مزيدا من الجرائم البشعة في حق الأبرياء.
ومعلوم أن تنظيم الدولة حوّل سرت الواقعة على بعد 450 كلم إلى الشرق من طرابلس، منذ أوائل عام 2015 إلى أهم قاعدة له خارج معقله الرئيسي في العراق وسوريا، إذ اجتذب أعدادا كبيرة من المقاتلين الأجانب الذين كان يجري تدريبهم لشن هجمات في الخارج.
وخلال أكثر من عام من السيطرة عليها شهدت المدينة عمليات إعدام واعتقالات كبرى لمدنيين وعسكريين، حيث لا يزال يتم إعلان اكتشاف مقابر جماعية من حين لآخر في سرت، ومن بينها وقوف هاشم أبو سدرة وراء قتل المصريين الأقباط عام 2015 في مدينة سرت.
وتولى المذكور تجهيز السيارات ومكان دفنهم خلف فندق المهاري، حسب شهادة أحد المتشددين المقبوض عليهم الذي كشف كواليس جريمة بشعة أرّقت الرأي العام العالمي لسنوات.
وعقب طرد التنظيم من سرت تناقلت وسائل إعلام ليبية خبر توجيه سلاح الجو الفرنسي في يونيو 2017 ضربة عسكرية استهدفت القيادي بالتنظيم هاشم بوسدرة جنوب مدينة أوباري الليبية.
وقبل نهاية فترته الرئاسية بأشهر وقع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أمرا باغتيال أبو سدرة لتورطه في أعمال ارهابية تهدد المصالح الأمريكية، حيث كان المسؤول عن إدخال آلاف الإرهابيين للتدريب في ليبيا وإرسالهم للقتال في سوريا.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، يشتبه في تورطه في التخطيط وقيادة العمليات الانتحارية التي استهدفت مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس في مايو 2018، والمؤسسة الوطنية للنفط في سبتمبر، ومقر وزارة الخارجية في ديسمبر من العام نفسه وفق ما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في تصريح له في أغسطس الماضي.
ونقل جهاز الردع، في بيان عبر صفحته على "فيسبوك" كواليس القبض على هاشم أبوسدرة، إذ جرى ضبطه في وقت سابق، ثم تأجل الإعلان عن تاريخ اعتقاله، لتسهيل الإحاطة بعناصر التنظيم كافة ومكافحة منابعه في ليبيا، وسط "ظروف معقدة لاصطياد الذئاب المنفردة بحذر وهدوء".
وتابع البيان أن الجهاز اكتشف نية "أبوسدرة" التوجه من الجنوب نحو العاصمة طرابلس، حيث بدأت عملية استجلاء الأماكن التي قد يُشتبه بتواجده بها، حيث جرى تحديد مكانه بالضبط، والقبض عليه "في عملية دقيقةٍ ودون أي خسائر".
وأكد جهاز الردع أن "كل قيادات التنظيم الإرهابي في ليبيا قد أُرْدُوا اليوم بين قتيل، وسجينٍ لينطق القضاء بحكمه"، منوهًا بأنه سينشر اعترافات المتهم خلال الفترة القريبة المقبلة.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور أن جهاز الردع أحال 1231 قضية خلال العام 2023، وإحالة 38 قضية بالانتماء إلى تنظيم محظور للقضاء، أهمها قضية متهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة في ليبيا.