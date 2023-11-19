وسط انهيار للنظام الصحي.. 3 ملايين سوداني معرضون لوباء الكوليرا

قالت منظمة الصحة العالمية، إن هنالك أكثر من 3 ملايين شخص معرضون للإصابة بالكوليرا في السودان في ظل انهيار تام لأنظمة الصحة بالبلاد.

وأضاف تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن هناك تهديدا يؤثر على إمكانية تقديم دعم صحي للشعب السوداني، وأن أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا وتشردوا، إضافة لمعاناة أطفال من أمراض معقدة في حاجة إلى عناية خاصة.

وأشار أدهانوم خلال كلمة ألقاها في مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان، إلى أن حالات المجاعة وصلت حوالي 20 مليونا وآلاف الأشخاص يحاولون الوصول لمعسكرات مؤمنة، مجدداً مساعيهم لتقديم العلاجات اللازمة ورفع الوعي واتخاذ التدابير لمنع انتشار الأمراض المعدية.

وأعلن المدير الطبي لمستشفى الدويم بولاية النيل الأبيض جنوب الخرطوم، وفاة 15 شخصاً بوباء الكوليرا وإصابة 90 آخرين. وأكد آدم مزمل، أن المرضى تم عزلهم وقدمت لهم العلاجات.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة السودانية، وفاة 21 شخصاً بمرض الكوليرا في ولايتي الخرطوم والقضارف، عقب انتشار المرض بصورة ضاعفت من معاناة السودانيين المنكوبين بالحرب.

وأعلنت وزارة الصحة بولاية سنار جنوب البلاد الشهر الجاري، عن ارتفاع حالات الاشتباه بالكوليرا إلى 20 حالة، داعيةً المواطنين لأخذ الحيطة والحذر بينما تراقب الأوضاع عن كثب.

وكشف مسؤول في وزارة الصحة السودانية، عن ظهور حالات كوليرا في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد.

وبدأت الحكومة المحلية بالولاية في اتخاذ حزمة من الإجراءات بينها إغلاق السوق الرئيس طوال فترات المساء.