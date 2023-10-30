وزير الدفاع الكويتي: "ظروف استثنائية" تدفع لأقصى درجات الجاهزية

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماعاً لمجلس الدفاع العسكري، حسبما أوضح الجيش الكويتي في بيان.

وأضاف البيان أن الوزير وجّه قيادات الجيش بسرعة تذليل العقبات التي قد تعترض تنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات العسكرية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتنفيذ وحدات الجيش لمهامها وواجباتها على أكمل وجه.