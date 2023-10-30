وزير الدفاع الكويتي: "ظروف استثنائية" تدفع لأقصى درجات الجاهزية
قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي، الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، إن "الظروف الاستثنائية" التي تشهدها الساحة الإقليمية تدفع القوات المسلحة لأقصى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماعاً لمجلس الدفاع العسكري، حسبما أوضح الجيش الكويتي في بيان.
وأضاف البيان أن الوزير وجّه قيادات الجيش بسرعة تذليل العقبات التي قد تعترض تنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات العسكرية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتنفيذ وحدات الجيش لمهامها وواجباتها على أكمل وجه.
كما دعا الوزير القيادات إلى التعاون بين القطاعات العسكرية "لخدمة الوطن وحمايته والذود عنه في ظل الأوضاع والظروف الراهنة والتي تتطلب من الجميع وضع مصلحة البلاد العليا فوق كل مصلحة".