هل يدخل لبنان على خط المواجهة مع إسرائيل؟

وأثارت التطورات في جنوب لبنان التكهنات حول ما يمسي بـ"وحدة الساحات" في ظل دعوات من حركة حماس للانخراط في "معركة طوفان الأقصى".

بدوره، استبعد الباحث السياسي اللبناني توفيق شومان احتمال "تدحرج كرة النار"، لتشمل ساحات وميادين متعددة، ضمن عملية "طوفان الأقصى".