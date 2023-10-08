هل يدخل لبنان على خط المواجهة مع إسرائيل؟
تشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان حالة من الترقب والحذر، عقب استهداف حزب الله موقعا إسرائيليا بالصواريخ في منطقة مزارع شبعا المحاذية للحدود مع إسرائيل.
وردت القوات الإسرائيلية على الهجوم الذي نفذه حزب الله، وقامت بقصف مناطق في بلدة كفرشوبا على مرحلتين، واستهدفت الخيمة التي نصبها حزب الله داخل الخط الأزرق، فيما أسفر القصف عن إصابة طفلين بجروح طفيفة.
وأثارت التطورات في جنوب لبنان التكهنات حول ما يمسي بـ"وحدة الساحات" في ظل دعوات من حركة حماس للانخراط في "معركة طوفان الأقصى".
بدوره، استبعد الباحث السياسي اللبناني توفيق شومان احتمال "تدحرج كرة النار"، لتشمل ساحات وميادين متعددة، ضمن عملية "طوفان الأقصى".
وقال "شومان" في تصريح لـ"إرم نيوز" إن دخول حزب الله على خط المواجهة، مرهون بإقدام إسرائيل على توسيع جبهات القتال من غزة إلى مناطق أخرى، كما أنه يحتاج إلى غطاء أميركي.
ورأى بأن واشنطن "ليست بصدد فتح جبهة جديدة في ظل جبهة الحرب المفتوحة في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "التطورات التي شهدها الجنوب اللبناني تأتي في خانة إعلان حزب الله عن جهوزيته لمواجهة اي تصعيد على الجبهة الشمالية.
وأضاف أن ما جرى يأتي ضمن "ما يعرف بالالتزام بقواعد المواجهة"، لأن صواريخ حزب الله اليوم "طالت مواقع إسرائيلية داخل أراض لبنانية محتلة".