السويد تلحق بدول أوروبية وتعلق مساعداتها للفلسطينيين
قال وزير التنمية الدولية السويدي، يوهان فورسيل، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن السويد ستعلق مؤقتا المساعدات التنموية للأراضي الفلسطينية، في أعقاب الهجوم المباغت لمسلحي حركة حماس على إسرائيل، مطلع الأسبوع.
ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم؛ لتسوية خلافات بين دولهم وعددها 27 حول ما إذا كانت ستواصل تقديم مدفوعات المساعدات للفلسطينيين، غداة تراجع المفوضية الأوروبية عن إعلان تعليق جميع هذه المساعدات.
وأعلنت الدنمارك، جارة السويد، في وقت سابق اليوم، أنها ستوقف المساعدات، بينما أعلنت كل من ألمانيا والنمسا، أمس الاثنين، تعليق المساعدات.