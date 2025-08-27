الجيش الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على شمال مدينة غزة (فيديو)

شن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، غارات مكثفة على مناطق شمال مدينة غزة، بعد تأكيده أن إخلاء غزة "أمر لا مفر منه"، مطالبًا سكان المدينة بالنزوح جنوبًا باتجاه وسط وجنوب القطاع.

وقصف الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر مربعات سكنية في منطقة جباليا البلد وجباليا النزلة شمال قطاع غزة، وفي منطقة الشيخ رضوان شمال المدينة، وفق ما أفاد مراسل "إرم نيوز".

كما زرع روبوتات متفجرة في مناطق حي الصفطاوي وجباليا البلد تمهيدًا لتفجيرها في وقت لاحق، ونسف منازل ومربعات سكنية في المناطق الشمالية من مدينة غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على الأجزاء الجنوبية والشمالية من مدينة غزة، عبر استهدافات متكررة وإطلاق قذائف مدفعية وتفجير روبوتات مفخخة، طالت مناطق واسعة من حي الزيتون وحي الصبرة جنوب المدينة، ومنطقة الصفطاوي وجباليا البلد شمالها.

وشهدت هذه المناطق موجات نزوح واسعة باتجاه وسط وغرب مدينة غزة، التي أصبحت مكتظة بالنازحين وسط ظروف إنسانية ومعيشية في غاية الصعوبة.

وفاقم بدء الجيش الإسرائيلي للعملية العسكرية في مدينة غزة التي تهدد إسرائيل باحتلالها بالكامل من معاناة الغزيين الذين أصبحوا بين خيارات مرة في التعامل مع تداعيات الهجوم الإسرائيلي والخطط المرتبطة به لترحيلهم.

وبينما يطالب الجيش الإسرائيلي سكان المدينة بالنزوح جنوبًا باتجاه مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، فإن الاكتظاظ الشديد وارتفاع تكاليف النقل، وحالة الإرهاق والاستنزاف المادي التي عاشها الفلسطينيون خلال الحرب تحول دون قدرتهم على الانتقال للمناطق البعيدة نسبيًا عن خطر العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، إن "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه، وبالتالي ستحصل كل عائلة تنتقل إلى الجنوب على أوفر المساعدات الإنسانية التي يجري العمل عليها في هذه الأيام".

وأضاف في بيان عبر منصة "إكس": "بدأ الجيش بالعمل على إدخال الخيام وتمهيد مناطق لإنشاء مجمعات توزيع المساعدات الإنسانية ومد خط مياه وغيرها"، وفق قوله.

وقال أدرعي: "قبيل التحول إلى المرحلة التالية في الحرب أود أن أؤكد بأن هنالك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع".