زلزال الحوز يفرمل مناقشة القضايا الساخنة في المغرب

قررت قوى وأحزاب سياسية في المغرب، تأجيل النقاش العام حول عدد من القضايا الساخنة في الساحة المغربية، وذلك على وقع الزلزال المدمر الذي أدخل البلاد بحالة غير عادية.

وشكل الزلزال لحظة تاريخية في التضامن بين مختلف مكونات الشعب المغربي، وتركزت الجهود على دعم المتضررين من الزلزال، فيما قررت قوى سياسية على إثر ذلك تأجيل أي مناقشات كانت مزمعة، لبحث قضايا وطنية.

وأعلن نواب في البرلمان المغربي تأجيل المناقشات العامة، إثر الكارثة التي حلت في البلاد عقب زلزال الحوز الذي خلف آلاف الضحايا.

غير أن وسائل إعلام مغربية، نقلت عن مصادر داخل تلك القوى تأكيدها بأن حالة الهدوء هذه "لن تستمر طويلا"، فيما أشارت هذه المصادر إلى أن حالة الهدوء لن تدوم طويلا، وستعاود هذه القوى تفعيل النقاش السياسي والعمومي.