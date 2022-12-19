الأمن الأردني يكشف تفاصيل مداهمة المشتبه بهم في قتل العقيد الدلابيح

وقالت المديرية في بيان إن "قوة أمنية خاصة نفذت صباح الاثنين مداهمة لخلية إرهابية في منطقة الحسينية في محافظة معان، بعد أن قادت التحقيقات بحادثة استشهاد العقيد الدلابيح، إلى حصر الاشتباه بمجموعة من الأشقاء من حملة الفكر التكفيري".

وأضاف البيان أن "القوة الأمنية الخاصة حاصرت مكان وجود المشتبه بهم، لكن أحدهم وفور بدء المداهمة أطلق عيارات نارية كثيفة من سلاح أوتوماتيكي باتجاه القوة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك معه".

وتابع أن ذلك "أسفر عن استشهاد ثلاثة من ضباط وأفراد القوة وإصابة خمسة آخرين ومقتل الإرهابي مطلق النار".