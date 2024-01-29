خبراء: قطع تمويل "الأونروا" تهجير قسري لسكان غزة‎

رأى محللون سياسيون أن قطع تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بمثابة إعلان "تهجير قسري" لسكان قطاع غزة‎.

وكانت الولايات المتحدة بجانب عدد من الدول الغربية، قد علقت تمويلها لوكالة الغوث عقب مزاعم إسرائيلية بتورط 12 موظفًا تابعين للوكالة بغزة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال رائد نجم الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية، لـ "إرم نيوز"، إن "وقف تمويل الأونروا من دول حليفة لإسرائيل يهدف للتضييق على الشعب الفلسطيني من أجل دفعه للهجرة عن أرضه".

وأضاف: "منذ سنوات بعيدة تدعو إسرائيل إلى إلغاء وكالة الغوث لأنها بمثابة اعتراف وإعلان وكيان دولي دائم يحفظ حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى مناطقهم التي هجروا منها.

وتابع نجم: "كان الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب من أوائل زعماء العالم الذين قرروا وقف دعم الأونروا، ثم أتت ادارة الرئيس الأمريكي بايدن وأعادت دعمها مطلع العام 2021".

واستدرك: "أما اليوم فمع خطوات ودعوات إسرائيل العلنية لتهجير الشعب الفلسطيني واستهداف المخيمات بشكل مكثف في غزة والضفة الغربية، نرى أن الحلفاء يتساوقون ويتواطئون مع تل أبيب في استهداف اللاجئين الفلسطينيين ويقررون وقف تمويل وكالة الغوث".

وأكد أن ذلك "سيزيد من عوامل الضغط وإفناء سبل الحياة داخل قطاع غزة، الذي يشكل اللاجئون 75% من عدد سكانه، وهم يتلقون الخدمات من الأونروا".

بدوره، قال يحيى قاعود الباحث في الشأن السياسي الفلسطيني: "تأتي سياسة العقوبات الأوربية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الفلسطينيين استكمالاً لسياسات إسرائيل العسكرية في قطاع غزة".

وأوضح في حديثه لـ "إرم نيوز" أن "إسرائيل عملت على طرد المدنيين قبل يومين من أماكن النزوح في جنوب قطاع غزة الذي كان يدعي أنها آمنة، وتحديداً خانيونس، إلى شوارع رفح وشاطئ البحر دون أي خيام أو مساعدات".

وأضاف قاعود: "كان من المفترض أن تصلهم المساعدات من الأونروا، لكن حتى المفوض العام للوكالة أعلن أن وقف التمويل يمنع قيامهم بواجبهم وإيصال المساعدات، وهذا يعني تجويع الشعب الفلسطيني، ليموت دون سلاح وقصف".

وأشار قاعود إلى أن "تلك السياسات تترافق مع إعلان إسرائيل عن إغلاق معبر كرم ابو سالم – المنفذ الوحيد لوصول المساعدات بعد تفتيشها عسكرياً من إسرائيل. وهو ما ينذر بتهجير الفلسطينيين عبر البحر بعد الرفض العربي للتهجير أو الموت جوعاُ.