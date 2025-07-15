وزير لبناني سابق يعلن عن "تشكيل مسلح" للدفاع عن دروز السويداء

أعلن رئيس حزب "التوحيد العربي"، ذو الغالبية الدرزية، والوزير اللبناني الأسبق وئام وهاب اليوم الثلاثاء عن "تشكيل مسلح" بدعوى مساندة أبناء محافظة السويداء السورية، معقل الطائفة الدرزية.

وقال وهاب إن التشكيل الجديد سيحمل اسم "جيش التوحيد"، داعيا جميع الدروز في كل مكان إلى "المقاومة بالسلاح"، على حد تعبيره.

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جاء ذلك في منشور نشره عبر حسابه في منصة "إكس"، قال فيه: "بعد التشاور مع أهلنا وشبابنا أعلن إنطلاق جيش التوحيد. ندعو الجميع للإنضمام والبدء بتنظيم مقاومة مستقلة".

وأمس الإثنين، أعرب الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، الذي يحظى بدعم الطائفة الدرزية، ويتزعمه تيموز جنبلاط، عن "أسفه الشديد للأحداث الدامية التي تشهدها محافظة السويداء السورية، داعيا إلى "التهدئة الفورية حقنا للدماء".

يأتي ذلك مع تصاعد الاشتباكات العنيفة في السويداء السورية بين عشائر البدو ومقاتلين دروز من أبناء المحافظة، وإعلان الحكومة السورية عن "التدخل العسكري والأمني" في محاولة لاحتواء الوضع.