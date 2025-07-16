الداخلية اليمنية: قيادات حوثية تدير مصانع مخدرات بواجهة "طبية"

كشفت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية، الأربعاء، عن شبكة يديرها قياديون في ميليشيا الحوثي، تعمل على تصنيع وتصدير المخدرات، مستخدمة غطاء وهميا يتمثل في صناعة الأدوية والمنتجات الطبية.

وقالت الوزارة، في بيان عبر منصاتها الإعلامية، إن "المعلومات تشير إلى تورط شركات أدوية ومصانع تقع في مناطق سيطرة الحوثيين، وتديرها قيادات بارزة في الجماعة، في تصنيع وتصدير مواد مخدرة يتم الترويج لها على أنها مستحضرات طبية".

وأوضحت أن نحو 70% من إدارة وملكية هذه الشركات المشبوهة تعود إلى كل من محمد علي الحوثي، رئيس ما يُعرف بـ"اللجنة الثورية العليا"، وصالح دبيش، الحارس القضائي التابع للميليشيا، إلى جانب أحمد عبدالوهاب الشهاري، رئيس مجلس إدارة شركة "شفاكو".

وأضاف البيان أن الجماعة أوكلت مهمة الإشراف على شركات الأدوية التابعة لها إلى فهيم الخليدي، الذي كان يشغل سابقًا منصب مدير الشركة الدوائية العالمية.

كما لفتت الداخلية اليمنية إلى أن شركة "ستار بلاس فارما"، التي تأسست عام 2019 وتقع في منطقة همدان شمال غربي صنعاء، تُعد من أبرز المصانع التي تعتمد عليها الميليشيا في إنتاج المخدرات، وذلك بالتعاون مع شركتي "المضلعي" و"الأكوع" للصرافة، ويتم تصدير هذه المواد على أنها أدوية.

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وأكدت الوزارة أن هذا النشاط يعد جزءا من منظومة تمويل الميليشيا الحوثية، ويستغل لتوسيع نفوذها المالي في الداخل والخارج، وسط استمرار التحقيقات في تفاصيل الشبكة ومصادر تمويلها وتوزيعها.