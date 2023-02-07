الإمارات.. محمد بن راشد يعلن عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية
أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية.
وشمل التعديل وزارات الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
وقال الشيخ محمد بن راشد، في سلسلة تغريدات على تويتر: "نعلن اليوم عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية بتعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات".
وأضاف: "كما نعلن ضمن التعديل الوزاري الاتحادي عن تعيين سالم بن خالد القاسمي وزيرًا للثقافة والشباب في الدولة".
كما أعلن عن "تعيين حصة بو حميد وزيرة دولة.. ونورة الكعبي وزيرة دولة في الحكومة الاتحادية".
وشمل الإعلان "تعيين مريم بنت أحمد الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في الحكومة الاتحادية".
كما أعلن بن راشد "تعيين عمر بن سلطان العلماء بالإضافة لمهامه الحالية كوزير للذكاء الاصطناعي ليكون مديرًا عامًّا لمكتب رئاسة مجلس الوزراء"، إضافة إلى "تعيين عبدالله ناصر لوتاه رئيسًا لمجلس التنافسية ومكلفًا بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة".