بينهم ألفا معاق.. إصابة 5 آلاف جندي إسرائيلي منذ بدء حرب غزة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم السبت، أن أكثر من 5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وذكرت أن هذا العدد من الإصابات لم يشهده الجيش من قبل.

وأضافت الصحيفة، أن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يستهل كل صباح بنشر أسماء قتلى الجيش في غزة، وأن هذا الروتين أصبح جزءا من الحياة اليومية للإسرائيليين، إلا أنها قالت إنها وضعت يدها على معلومات ومعطيات لم تُنشر بشأن المصابين هذه المرة وليس القتلى.

وينضم بشكل يومي إلى صفوف مصابي الجيش الإسرائيلي 60 جنديًا جديدًا، وهذا الرقم وفق الشعبة المكلفة بإعادة تأهيل الجنود بوزارة الدفاع.