إعلام سوري: لجنة التحقيق بأحداث الساحل تعلن نتائجها غدًا الثلاثاء

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق حول أحداث الساحل السوري، أنها ستكشف غدا الثلاثاء، عن نتائج التحقيق في مؤتمر صحفي، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية.

وأمس الأحد، أعلنت رئاسة الجمهورية السورية أن الرئيس أحمد الشرع تسلّم تقريرًا كاملاً من اللجنة الوطنية المستقلة للكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري، مطلع مارس/آذار الماضي، في إطار مساعي الدولة لترسيخ مبادئ الحقيقة والمساءلة.

وأوضحت الرئاسة في بيان رسمي أن اللجنة الوطنية أُنشئت خصيصًا لضمان كشف الحقيقة ومساءلة المتورطين، بعيدًا عن محاولات التغطية أو التبرير، مؤكدة أن هذا التوجه يشمل ليس فقط الأحداث في الساحل، بل أي وقائع مماثلة من شمال البلاد إلى جنوبها.

وشدد البيان على أن الدولة السورية، في ظل المرحلة الانتقالية، تعتبر أن "حق الشعب في معرفة الحقيقة" هو ركن أساسي في بناء سوريا الجديدة، القائمة على العدالة والمساءلة، وليس على الإفلات من العقاب.



