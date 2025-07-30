المرصد: اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين من سوريا

شهد معبر العريضة الحدودي بين بلدة تلكلخ في ريف حمص الشمالي الغربي والأراضي اللبنانية، اشتباكاً مسلحاً بين أفراد من الجيش اللبناني ومسلحين من الجانب السوري، حسبما ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وأضاف المرصد أنه من المرجح أن يكون المسلحون ينتمون للفصائل المحلية الموالية للحكومة السورية.

ونقل المرصد عن مصادر أن الاشتباك أدى إلى إصابة جندي من الجيش اللبناني بطلق ناري في القدم، وسط استنفار أمني على جانبي الحدود.

وحسب المرصد فإن الاشتباك حدث بعد محاولة تهريب أشخاص من الجانب السوري واعتراضهم من قبل دورية من الجيش اللبناني وإعادتهم إلى الأراضي السورية.

ونقل عن نشطاء أن الوضع عاد ليصبح تحت السيطرة بعد اجتماع ضم ممثلين عن الطرفين "لاحتواء التوتر ومعالجة تداعيات الحادث"، بينما أغلقت السلطات اللبنانية معبر العريضة على خلفية الاشتباكات.

وأشار المرصد إلى أن قوى الأمن العام في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي ضبطت الشهر الماضي، شحنة صواريخ من نوع "غراد"، كانت معدّة للتهريب قرب الحدود السورية – اللبنانية، بعد العثور عليها داخل سيارة في إحدى الطرق الفرعية القريبة من الحدود.

وأشار إلى أنه "لم تُعرف حتى الآن تفاصيل إضافية حول مصدر الصواريخ أو الوجهة النهائية لها، في وقت تشهد فيه المنطقة الحدودية نشاطاً متكرراً لعمليات التهريب بأنواعها".