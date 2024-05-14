إسرائيل تحشد قواتها لشن هجوم واسع النطاق في رفح
نقلت شبكة "CNN "، عن مسؤولين أمريكيين (اثنين) وصفتهما بكبيرين، قولهما: "إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتقد أن إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات على أطراف مدينة رفح في غزة، لتوغل واسع النطاق في الأيام المقبلة.
في السياق، كشفت مصادر فلسطينية وشهود عيان في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي بدأ التجهيز والحشد لمرحلة جديدة من اجتياح المدينة الحدودية مع رفح.
وقال فلسطينيون إن الدبابات الإسرائيلية قطعت طريق صلاح الدين شرق المدينة، وباتت القوات الإسرائيلية الآن في الجنوب الشرقي.
وأضاف المصدران للشبكة الأمريكية، أن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية غير متأكدين حاليًّا مما إذا كانت إسرائيل اتخذت قرارًا نهائيًّا بتنفيذ مثل هذه الخطوة في تحد مباشر لبايدن.
ورغم الحشد على تخوم رفح، فإن إسرائيل لم تقترب بعد من اتخاذ الاستعدادات الكافية، بما في ذلك بناء البنية التحتية المتعلقة بتوفيرالغذاء، ووسائل النظافة، والأماكن، قبل احتمال إجلاء أكثر من مليون من سكان غزة الذين يقيمون حاليًّا في رفح، بحسب أحد المسؤولَيْن.
وطالبت الولايات المتحدة إسرائيل، على مدى أشهر، بالتخلي عن هجوم واسع النطاق على المدينة المكتظة بالسكان.
وفي وقت سابق، قال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن هناك معطيات وبيانات وأرقامًا تعكسها استطلاعات الرأي تُظهر، أن هناك خطوطًا حمراء جديدة بين واشنطن وحكومة نتنياهو.
وأشار التقرير إلى أنّ أول مؤشرات تلك الخطوط تغيّر لهجة بايدن، بعد أشهر من الدعم المطلق لإسرائيل، ومقاومة ضغوط حلفائه الديمقراطيين، لاتخاذ موقف أكثر صرامة حيال تل أبيب.
وللمرة الأولى هدَّد بايدن قبل أيام بتعليق تدفق أنواع محددة من الأسلحة، إذا لم تستجب إسرائيل للتحذيرات الأمريكية في علاقة بخطط اجتياح مدينة رفح، وفي حال قيام القوات الإسرائيلية بعملية "برية واسعة النطاق" في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة.
ورأى تقرير "واشنطن بوست" أن قرار الرئيس الأمريكي "محفوف بالمخاطر، على المستويين السياسي والخارجي"، لكنه يعكس الاتجاه الذي سلكه حزب بايدن منذ أشهر.