إسرائيل تحشد قواتها لشن هجوم واسع النطاق في رفح

نقلت شبكة "CNN "، عن مسؤولين أمريكيين (اثنين) وصفتهما بكبيرين، قولهما: "إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتقد أن إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات على أطراف مدينة رفح في غزة، لتوغل واسع النطاق في الأيام المقبلة.

في السياق، كشفت مصادر فلسطينية وشهود عيان في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي بدأ التجهيز والحشد لمرحلة جديدة من اجتياح المدينة الحدودية مع رفح.

وقال فلسطينيون إن الدبابات الإسرائيلية قطعت طريق صلاح الدين شرق المدينة، وباتت القوات الإسرائيلية الآن في الجنوب الشرقي.

وأضاف المصدران للشبكة الأمريكية، أن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية غير متأكدين حاليًّا مما إذا كانت إسرائيل اتخذت قرارًا نهائيًّا بتنفيذ مثل هذه الخطوة في تحد مباشر لبايدن.

ورغم الحشد على تخوم رفح، فإن إسرائيل لم تقترب بعد من اتخاذ الاستعدادات الكافية، بما في ذلك بناء البنية التحتية المتعلقة بتوفيرالغذاء، ووسائل النظافة، والأماكن، قبل احتمال إجلاء أكثر من مليون من سكان غزة الذين يقيمون حاليًّا في رفح، بحسب أحد المسؤولَيْن.