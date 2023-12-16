"الرهائن مقابل السنوار".. إسرائيل تدرس مقترح صفقة مع حماس

تبحث المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في الوقت الراهن، مقترحًا يقضي بعقد صفقة مع حماس، بموجبها تُطلق الحركة سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين، مقابل ضمان خروج زعيمها العسكري، يحيى السنوار، من قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "الأخبار 12" العبرية.

وجاء في تقرير للقناة، التي لم تذكر الجهة التي قدمت المقترح بالتحديد، أنه "بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية بغزة، تتزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية بشأن مصير الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، بعد دخول الحرب شهرها الثالث، وتقول إن عددهم 129"، لافتة إلى أن "الأجواء السائدة حاليًا هي أن كل يوم يمر يعني المزيد من الخطر الذي يهدد حياة الرهائن، ولا سيما عقب مقتل ثلاثة منهم الجمعة، عن طريق الخطأ في حي الشجاعية شمالي القطاع".

وزعمت القناة أن "تقدم الجيش وألوية القوات الخاصة الإسرائيلية في خانيونس، يزيد الضغط على السنوار؛ إذ تكتشف تلك القوات مخازن سلاح كبرى طوال الوقت، ويدخل الجنود في مواجهات يومية مع حماس، وأن مقترحًا وصل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية يقضي بخروج السنوار من غزة مقابل تحرير كل الرهائن الإسرائيليين".