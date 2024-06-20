واشنطن: رصيف غزة البحري يستأنف عملياته اليوم

توقع مسؤولان أمريكيان استئناف عمل الرصيف العائم في غزة، اليوم الخميس، لتفريغ مساعدات إنسانية تشتد حاجة الفلسطينيين إليها.

وقال المسؤولان، اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، إن الرصيف أعيد ربطه بالشاطئ يوم الأربعاء بعد فصله مؤقتا يوم الجمعة الماضي بسبب سوء الأحوال في البحر.

وبدأت المساعدات في الوصول عبر الرصيف الذي شيدته الولايات المتحدة في 17 مايو/ أيار، وقالت الأمم المتحدة إنها نقلت حمولات 137 شاحنة مساعدات إلى المستودعات، وهو ما يعادل نحو 900 طن.

لكن بعد ذلك دمرت أمواج هائجة الرصيف، مما اضطر إلى إجراء إصلاحات، وأدى سوء الأحوال الجوية والاعتبارات الأمنية إلى الحد من عدد الأيام التي كان يعمل فيها.