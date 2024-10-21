وزيران إسرائيليان يدعوان إلى "تشجيع هجرة" الفلسطينيين من غزة

دعا كل من وزير الأمن الوطني الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي، بلسئيل سموتريتش، إلى استئناف بناء المستوطنات في قطاع غزة، وتشجيع الفلسطينيين على الهجرة من القطاع. حسب وكالة "رويترز".

وقال بن غفير، أمام المئات الذين تجمعوا لحضور مؤتمر في الهواء الطلق بعنوان "الاستعداد لإعادة استيطان غزة"، "إذا أردنا ذلك، فيمكننا تجديد المستوطنات في غزة".

وتجمع مستوطنون يهود، منهم وزراء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على حدود غزة يوم الاثنين مطالبين بإعادة بناء المستوطنات التي أخلتها إسرائيل قبل عقدين في القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب.

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ودعا بن غفير إسرائيل إلى "تشجيع هجرة" الفلسطينيين من غزة. وقال "هذا هو الحل الأفضل والأكثر أخلاقية، ليس بالقوة ولكن بأن نقول لهم نمنحكم خيار المغادرة إلى بلدان أخرى، فأرض إسرائيل لنا". وفق "رويترز".

من جانبه، زعم وزير المالية الإسرائيلي، بلسئيل سموتريتش، أنه "في نهاية المطاف سيكون هناك استيطان يهودي في قطاع غزة".

وكان وزير المالية سموتريتش حاضرا أيضا في المؤتمر. وقبل وصوله، غرد في حسابه بمنصة "إكس": "لكي أكون صادقًا، من الواضح تمامًا بالنسبة لي أنه في نهاية المطاف ستكون هناك مستوطنة يهودية في قطاع غزة".

وأضاف، "كنت أعرف طوال الوقت أن هذا يتطلب نضجًا في الوعي وإجماعًا عامًا، كنت آمل وأدعو الله ألا أضطر إلى دفع ثمن مؤلم للغاية في طريقي إلى خيبة الأمل، كما اضطررنا أن ندفعه للأسف في 7 أكتوبر/ تشرين الأول".

ويعقد المؤتمر على بعد نحو 3 كيلومترات من القطاع في الهواء الطلق على مدى يومين تحت عنوان "الاستعداد لإعادة استيطان غزة".

وانسحبت إسرائيل بقواتها العسكرية ومستوطنيها من غزة في عام 2005 بعد احتلال دام 38 عاما، وسبق أن قال نتنياهو إن إسرائيل لا تعتزم البقاء في القطاع على نحو دائم مرة أخرى.