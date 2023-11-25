الأردن: نرغب أن تتحول الهدنة إلى "وقف دائم لإطلاق النار"
أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده ترغب بأن تتحول الهدنة المؤقتة في غزة إلى "وقف دائم لإطلاق النار" بعد أسابيع من الحرب في القطاع.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه البرتغالي جواو غوميش كرافينيو والسلوفينية تانيا فاجون، قال الصفدي: "كلنا نريد لهذه الهدنة أن تتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار، ونهاية كاملة لهذا العدوان"، وأضاف: "ثمة أصوات تتعالى الآن، وإذا ما نظرنا إلى المواقف الدولية نرى أن هناك تطورًا ملحوظًا في هذه المواقف باتجاه الدعوة لوقف إطلاق النار".
وأشار الصفدي إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعًا، في 29 من هذا الشهر، من المقرر أن تحضره لجنة الاتصال العربية الإسلامية التي شكلها القادة في القمة العربية الإسلامية المشتركة، وقال: "سنضغط جميعًا من أجل أن يكون هناك قرار باتجاه وقف إطلاق النار".
وتضم لجنة الاتصال وزراء خارجية: السعودية، ومصر، والأردن، والسلطة الفلسطينية، وإندونيسيا، ونيجيريا، وتركيا، إضافة الى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
وزارت اللجنة بكين، وموسكو، ولندن، وباريس، للحضّ على وقف الحرب التي اندلعت، في السابع من الشهر الماضي.
وحذّر الصفدي من أنه "إذا لم يتم اتخاذ هذا القرار فمجلس الأمن مسؤول عن إدامة هذه الهمجية التي يمثلها العدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة"، مؤكدًا أن "إسرائيل لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن في السابق، وإذا لم تلتزم في المستقبل فعلى المجتمع الدولي أن يواجه التحدي الأكبر لمصداقيته".
وقال الوزير الأردني إن إسرائيل "ترتكب جرائم حرب في خرق واضح للقانون الدولي"، وتوجه إلى المجتمع الدولي بالسؤال عما سيقوم به "إن استمرت إسرائيل بالضرب بعرض الحائط إرادتكم وقراراتكم، هل سيسمح لإسرائيل بأن تستمر بقتل الأبرياء وتدمير بيوتهم أم سيتخذ المجتمع الدولي موقفًا واضحًا منسجمًا مع القانون الدولي؟".