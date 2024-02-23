رصد 4 قوارب "مريبة" قبالة سواحل عُمان

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة رصدت، اليوم الجمعة، 3 قوارب "مريبة" على بعد نحو 175 ميلا بحريا شرق محطة قلهات للغاز الطبيعي المسال في سلطنة عُمان.

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الأمريكي إن صاروخين لميليشيا الحوثي أصابا ناقلة بضائع ذات ملكية بريطانية في البحر الأحمر، الخميس؛ ما تسبب بأضرار وإصابة طفيفة لشخص واحد، وفقاً لـ"رويترز".

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه في وقت سابق من اليوم أسقطت الولايات المتحدة ست طائرات مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، بعدما تحدد أنها مصدر تهديد وشيك للسفن الحربية للولايات المتحدة والحلفاء.