‪ مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين بالقدس الشرقية‬

شهدت مناطق شرقي القدس، مساء الاثنين، مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وعدد من الشبان المقدسيين.

ودخلت المواجهات أوجها في بلدة العيسوية شمال القدس، بعد أن دخلت قوات إسرائيلية كبيرة للبحث عن مطلوبين فلسطينيين.

ورشق شبان البلدة، آليات القوات الإسرائيلية بالحجارة وقنابل المولوتوف المحلية، فيما ردت القوات بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من السكان بحالات اختناق.