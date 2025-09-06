لمواجهة التحديات.. القوات البحرية تنتشر على طول الساحل السوري (صور)

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، أن القوات البحرية في الجيش السوري نفذت انتشاراً أمنياً على امتداد الساحل السوري.

ويهدف الانتشار البحري إلى اختبار الجاهزية العملياتية وتعزيز قدرات التمركز والسيطرة، بما يضمن الاستعداد الدائم لمواجهة مختلف التحديات.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت في مارس/ آذار، إحباطها هجوماً، نفذه موالون للنظام السابق، على مقر قيادة القوات البحرية في اللاذقية.

وكان مدير الأمن العام في اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي قد قال إن "الهجوم مدروس ومعد مسبقًا"، مضيفاً أن "مجموعات من فلول الأسد تستهدف نقاطنا وحواجزنا ودورياتنا في منطقة جبلة وريفها".

وأضاف أن تلك الهجمات "نتج عنها سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوف قواتنا"، وفق بيان لوزارة الداخلية السورية.