صحة غزة لـ"إرم نيوز": أعدنا تشغيل أجزاء من مجمع الشفاء رغم الدمار الكبير
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إعادة تأهيل جزء من مجمع الشفاء الطبي الواقع غربي مدينة غزة، بعد الدمار الكبير الذي لحق به نتيجة الحرب على غزة، واقتحامه من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.
وقال القدرة في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" إن "الطواقم الطبية استطاعت خلال الأيام السابقة تشغيل قسم الكلى بالحد الأدنى، حتى تتمكن من تقديم الخدمة الصحية للمصابين بالفشل الكلوي".
وأوضح أن القسم استطاع تقديم الخدمة حتى اللحظة لـ23 مريضاً بالفشل الكلوي، متوقعًا أن يزيد العدد خلال الساعات القادمة.
وأشار القدرة إلى أن جهود الوزارة تحاول استثنائياً إعادة تشغيل المنظومة الصحية في ظل تمديد التهدئة بين إسرائيل وحماس، وقد بدأت بالفعل في قسم الكلى، وستكمل الجهود لتشمل بقية مستشفيات غزة والشمال.
وطالب القدرة كل الأطراف بالسماح بالعمل لضمان سفر المصابين في غزة للعلاج في الخارج من أجل إنقاذ حياتهم.