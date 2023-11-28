صحة غزة لـ"إرم نيوز": أعدنا تشغيل أجزاء من مجمع الشفاء رغم الدمار الكبير

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إعادة تأهيل جزء من مجمع الشفاء الطبي الواقع غربي مدينة غزة، بعد الدمار الكبير الذي لحق به نتيجة الحرب على غزة، واقتحامه من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.

وقال القدرة في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" إن "الطواقم الطبية استطاعت خلال الأيام السابقة تشغيل قسم الكلى بالحد الأدنى، حتى تتمكن من تقديم الخدمة الصحية للمصابين بالفشل الكلوي".