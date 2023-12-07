فرنسا تحسم الجدل بشأن زيارة تبون المرتقبة إلى باريس

حسمت السلطات الفرنسية الجدل بشأن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المرتقبة إلى باريس، بعد تأجيلها عدة مرات على خلفية توتر العلاقات بين البلدين، حيث كشف دبلوماسي فرنسي أنها مقررة في ربيع العام المقبل.

وقال السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافييه دريونكور في تصريح له الأربعاء نقلته وسائل إعلام محلية، إن ماكرون قد وجه دعوة رسمية لتبون عبر السفير الفرنسي في الجزائر.

ونقل كزافييه دريونكور عن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن الأخير أبلغ تبون الدعوة لزيارة باريس بعد شهر رمضان.

وأضاف السفير، أن الرئيس الفرنسي من خلال دعوته لنظيره الجزائري، "يمضي في مشروع التقارب مع الجزائر مهما كلفه الأمر، على الرغم من الانتقادات القادمة من الجزائر وعدم تعاونها في مكافحة الهجرة غير الشرعية" على حد تعبيره.