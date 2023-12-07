فرنسا تحسم الجدل بشأن زيارة تبون المرتقبة إلى باريس
حسمت السلطات الفرنسية الجدل بشأن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المرتقبة إلى باريس، بعد تأجيلها عدة مرات على خلفية توتر العلاقات بين البلدين، حيث كشف دبلوماسي فرنسي أنها مقررة في ربيع العام المقبل.
وقال السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافييه دريونكور في تصريح له الأربعاء نقلته وسائل إعلام محلية، إن ماكرون قد وجه دعوة رسمية لتبون عبر السفير الفرنسي في الجزائر.
ونقل كزافييه دريونكور عن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن الأخير أبلغ تبون الدعوة لزيارة باريس بعد شهر رمضان.
وأضاف السفير، أن الرئيس الفرنسي من خلال دعوته لنظيره الجزائري، "يمضي في مشروع التقارب مع الجزائر مهما كلفه الأمر، على الرغم من الانتقادات القادمة من الجزائر وعدم تعاونها في مكافحة الهجرة غير الشرعية" على حد تعبيره.
ويرجع الدبلوماسي الفرنسي السابق أسباب التقارب مع الجزائر إلى رغبة باريس إلى مساعدتها في منطقة الساحل التي تنفلت من بين أيديها.
وكان تبون رفض وفق تصريح له، أن تكون زيارته "سياحية" لباريس دون نتائج ملموسة.
وتأجلت زيارة تبون مرتين، حيث كانت مقررة في شهر مايو ثم يونيو، لأسباب معلنة تتعلق بالأجندة إلا أن الانزعاج الجزائري كان واضحا من تحويل الجزائر إلى مادة للنقاش السياسي الداخلي في فرنسا بعد الدعوات المتكررة من اليمين لإلغاء اتفاقية التنقل بين البلدين لسنة 1968، ثم الهجوم الفرنسي على النشيد الوطني الجزائري.
وحسب دريونكور فإن تبون سيعمل للحصول على تعهد من باريس بأن الاتفاقية الفرنسية- الجزائرية الخاصة بالهجرة والتنقل لسنة 1968، لن يتم التراجع عنها ما دام ماكرون في قصر الإليزيه.
وكان خصوم ماكرون الحاليون والمتنافسون على الرئاسة في عام 2027، مثل السياسيين إدوار فيليب ومارين لوبان مرورا بإريك سيوتي، وإريك زمور، أعربوا عن تأييدهم لإلغاء هذه الاتفاقية في حال توليهم السلطة.
وقدم نواب فرنسيون مقترحين في رأس قائمة جدول الجمعية الوطنية ليوم الخميس المخصص لكتلة "الجمهوريين" التي تضم حوالي ستين نائبا من أصل 577 لفتح ملف اتفاقية 68.
وأثار الجمهوريون بطرحهم مسودة قرار تدعو إلى إلغاء السلطات الفرنسية الاتفاق الفرنسي الجزائري بلبلة داخل الغالبية الرئاسية. ولن يكون مثل هذا النص في حال إقراره ملزما.
وبعد نقاش داخلي، أوضحت نائبة رئيس حزب النهضة ماري لوبيك أن المجموعة "انضمت في نهاية المطاف إلى موقف الغالبية القاضي بالتصويت ضدّه" حتى لو "كنا جميعنا موافقين على أن الاتفاق لم يعد يعمل".
في المقابل، يعتزم نواب حزب "آفاق" الذي أسسه رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، بالتصويت من أجل الاقتراح. وأوضح زعيم الكتلة لوران ماركانجيلي أن هذا الموقف اعتُمد "بتوافق تام مع كلام إدوار فيليب" الذي دعا بنفسه في يونيو إلى هذه المراجعة.