طالبت بالإفراج عن المختطفين الـ50.. إسرائيل ترفض الصفقة مع حماس

في أعقاب تقارير عن موافقة حماس على مسودة مقترح وقف إطلاق النار في غزة، أعلن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع لراديو "كان"، اليوم الثلاثاء، أن "سياسة تل أبيب ثابتة ولم تتغير"، مطالبا بالإفراج عن الرهائن الخمسين جميعهم وفقًا للمبادئ التي وضعها مجلس الوزراء لإنهاء الحرب.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "نحن في مرحلة اتخاذ القرار النهائي بشأن حماس، ولن نترك رهينة واحدة خلفنا"، وفق قوله.

وقال المصدر، إن "رد حماس يتوافق مع اقتراح ويتكوف بنسبة 98% تقريبًا"، وهو الاقتراح الذي وافقت عليه إسرائيل بالفعل في الماضي.

وأعلنت قطر أن المقترح الجديد للهدنة في غزة، الذي أكدت حركة حماس، الاثنين، موافقتها عليه، "شبه متطابق" مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي في الدوحة: "استلمنا الرد كما قلنا من حركة حماس. بالنسبة لنا هو رد إيجابي جدًا ويمثل صورة شبه متطابقة لما تمت الموافقة عليه مسبقًا من الطرف الإسرائيلي".

أخبار ذات علاقة بعد موقف حماس.. بن غفير يحذر نتنياهو من وقف الحرب

وكان مصدر فلسطيني مطلع قد كشف لـ"إرم نيوز"، أمس الاثنين، أن حركة حماس قدمت ردًا إيجابيًا على المقترح المصري لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي يشمل تبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

ووسط هذا الرفض الجديد لأي صفقة جزئية مع حماس، تصاعدت الأزمة السياسية في إسرائيل على خلفية تصديق تل أبيب على تقديم الوسيطين في القاهرة والدوحة مقترحًا لصفقة وقف إطلاق النار، كانت حركة حماس وافقت عليه، أمس الاثنين.