إصابات واعتقالات خلال مواجهات متفرقة في الضفة الغربية
أصيب عشرات الفلسطينيين، الجمعة، بالرصاص الحي والاختناقات خلال مواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة من الضفة الغربية تركزت معظمها في محيط مدينة نابلس.
ووفق الهلال الأحمر الفلسطيني، أصيب أكثر من 25 فلسطينيًا بحالات اختناق جراء مواجهات عنيفة اندلعت احتجاجًا على زيارة وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير للبؤرة الاستطانية المخلاة على جبل صبيح جنوب قرية بيتا، غرب نابلس.
وذكر شهود عيان لمراسل "إرم نيوز" أن مجموعة من الفلسطينيين أقاموا صلاة الجمعة في منطقة جبل صبيح، ونظموا مسيرة سلمية عقب الصلاة متجهين نحو المستوطنة المخلاة، واشتبكوا مع الجيش الإسرائيلي المتواجد في البؤرة الاستيطانية لحماية زيارات المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين.
كما أصيب 4 شبان بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق بعد قمع الجيش الإسرائيلي للمشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي تُنظّم للتنديد بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في معظم محافظات فلسطين.
واندلعت مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب قرية بزاريا شمال غرب نابلس، وأصيب خلالها طفل (5 سنوات) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالعين، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.
وفي القدس اعتدت الشرطة الإسرائيلية، عصر الجمعة، على المشاركين في مظاهرة حي الشيخ جراح الأسبوعية، بالضرب والاعتقال.
وشارك العشرات من نشطاء السلام الإسرائيليين والأجانب بجانب أهالي حي الشيخ جراح، في الحي رفضًا لسياسة تهجير السكان من منازلهم، ورددوا شعارات ضد الترحيل والتهجير، ورفعوا يافطات كتب عليها شعارات باللغات العربية، والعبرية، والإنجليزية، مطالبين بحماية المنازل والأحياء العربية القديمة من التهجير.
وأطلق الجيش الإسرائيلي عند مداخل زعترا جنوب نابلس، مساء الجمعة، النار على امرأة كانت تحمل سكنيًا قبل أن يكتشف أنها مستوطنة، وأفادت مصادر إعلام عبرية أن الفتاة الإسرائيلية اقتربت من الجنود في محاولة للانتحار، وأطلقوا عليها النار وأصيبت في الجزء السفلي من جسدها.