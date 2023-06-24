إصابات واعتقالات خلال مواجهات متفرقة في الضفة الغربية

ووفق الهلال الأحمر الفلسطيني، أصيب أكثر من 25 فلسطينيًا بحالات اختناق جراء مواجهات عنيفة اندلعت احتجاجًا على زيارة وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير للبؤرة الاستطانية المخلاة على جبل صبيح جنوب قرية بيتا، غرب نابلس.

وذكر شهود عيان لمراسل "إرم نيوز" أن مجموعة من الفلسطينيين أقاموا صلاة الجمعة في منطقة جبل صبيح، ونظموا مسيرة سلمية عقب الصلاة متجهين نحو المستوطنة المخلاة، واشتبكوا مع الجيش الإسرائيلي المتواجد في البؤرة الاستيطانية لحماية زيارات المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين.

كما أصيب 4 شبان بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق بعد قمع الجيش الإسرائيلي للمشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي تُنظّم للتنديد بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في معظم محافظات فلسطين.

واندلعت مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب قرية بزاريا شمال غرب نابلس، وأصيب خلالها طفل (5 سنوات) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالعين، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي القدس اعتدت الشرطة الإسرائيلية، عصر الجمعة، على المشاركين في مظاهرة حي الشيخ جراح الأسبوعية، بالضرب والاعتقال.