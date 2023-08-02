مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل

قالت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم، إنها تلقت بلاغا رسميا من إدارة الشؤون المدنية الإسرائيلية، بمقتل الطفل محمد فريد شوقي الزعارير (15 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة السموع، جنوب الخليل.

وكانت مصادر أمنية وإعلامية قد أفادت بأن قوة إسرائيلية أطلقت النار باتجاه فلسطيني بالقرب من مستوطنة "اشتموع" المقامة على أراضي بلدة السموع، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، كما منع الجيش الإسرائيلي طواقم الإسعاف الفلسطينية والمواطنين من الوصول إليه لإسعافه.

وصرح الجيش الإسرائيلي في بيان أن "جنديا وضابطة قد رصدا مشتبهًا به عند مفرق بلدة السموع جنوب الخليل، وتقدما باتجاهه لاستجوابه، وحاول المشتبه به طعنهما، ثم أقدم الجندي على تحييد المشتبه به. ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا" على حد تعبير البيان.