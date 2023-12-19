الجيش الإسرائيلي يحقّق بوفاة فلسطينيين اعتُقلوا في غزة

وكشفت الصحيفة أن المعتقلين هناك "تبقى أعينهم معصوبة وأياديهم مكبّلة في أغلب الأوقات، وتبقى الأضواء ساطعة طوال الليل".

وكشف ناطق باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة "فرانس برس"، أن تحقيقًا بشأن "وفاة إرهابيين في مراكز الاعتقال العسكرية" هو قيد الإجراء، دون تحديد عدد الأسرى المعنيين أو ملابسات وفاتهم.

وأشار إلى إن "المعتقلين الموقوفين خلال عمليات الجيش في قطاع غزة يسجنون وفق قانون احتجاز المقاتلين غير القانونيين للعام 2002، بشبهة المشاركة في أنشطة إرهابية".

وعندما تُدحض الشبهات "يعادون إلى قطاع غزة"، في حين يسلَّم الآخرون إلى إدارة السجون، وفق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.