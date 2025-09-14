الجيش اللبناني يربط نزع سلاح "حزب الله" بانسحاب إسرائيل من "النقاط الخمس"

كشفت مصادر لبنانية، أن الجيش اللبناني ربط إنهاء المرحلة الأولى من خطة نزع سلاح ميليشيا حزب الله في جنوب نهر الليطاني، بانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة ووقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية.

وأوضحت المصادر لـ"إرم نيوز"، أن الجيش يعتبر انتشاره في جنوب الليطاني مستحيلًا في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية، ما يجعل الانتقال إلى المرحلة الثانية من العملية غير قابل للتنفيذ.

أخبار ذات علاقة وزير الخارجية اللبناني: نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني سيستمر 3 أشهر

ويعكس هذا الموقف حرص الجيش على تجنب صراع داخلي مع حزب الله، الذي يرفض تسليم سلاحه قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، ووقف عملياتها العسكرية ضد عناصره، بما في ذلك عمليات الاغتيال، بحسب المصادر.

كما يأتي هذا الربط الاستراتيجي بين نزع السلاح وانسحاب إسرائيل في وقت يضغط فيه المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة، على الحكومة اللبنانية لتطبيق خطة حصر السلاح بيد الدولة، وفقا للمصادر.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرّت في آب/ أغسطس 2025 خطة الجيش للسيطرة على السلاح، مع التركيز في المرحلة الأولى على جنوب نهر الليطاني، حيث يُفترض نشر الجيش وقوات اليونيفيل لمراقبة الهدنة الموقعة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

ويشير القرار الأممي 1701 إلى ضرورة انسحاب إسرائيل ونشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، لكن التوغلات الإسرائيلية المتكررة تثير شكوك الجيش في جدية تل أبيب، ما يضع المراحل التالية للخطة، مثل نزع السلاح شمال الليطاني، في حالة تأجيل محتملة.

ويحذر المراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تصعيد عسكري في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، كما قد يتفاقم الانقسام الداخلي بين الأطراف اللبنانية المؤيدة والمعارضة لقرار حصر السلاح بيد الدولة.