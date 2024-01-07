بعد توتر دبلوماسي.. السفير الجزائري يعود إلى باماكو

عاد السفير الجزائري لدى مالي إلى باماكو، الجمعة، بعد أكثر من أسبوعين على استدعائه من الجزائر على خلفية التوتر الدبلوماسي بين البلدين الجارين.

وأفاد مستشار وزير الخارجية المالي ومصدر مقرب من السفارة الجزائرية في باماكو بعودة السفير الجزائري لدى مالي إلى منصبه بعد "توتر دبلوماسي عابر" بين البلدين حسبما كشفت جريدة "لوفيغارو" الفرنسية في ساعة متأخرة من ليل السبت/ الأحد.

ولا يزال سفير مالي لدى الجزائر، الذي تم استدعاؤه إلى بلاده كإجراء متبادل، موجودا في باماكو، لكن من المقرر أن يغادر خلال الساعات المقبلة، وفق مصدر دبلوماسي مالي.