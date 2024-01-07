بعد توتر دبلوماسي.. السفير الجزائري يعود إلى باماكو
عاد السفير الجزائري لدى مالي إلى باماكو، الجمعة، بعد أكثر من أسبوعين على استدعائه من الجزائر على خلفية التوتر الدبلوماسي بين البلدين الجارين.
وأفاد مستشار وزير الخارجية المالي ومصدر مقرب من السفارة الجزائرية في باماكو بعودة السفير الجزائري لدى مالي إلى منصبه بعد "توتر دبلوماسي عابر" بين البلدين حسبما كشفت جريدة "لوفيغارو" الفرنسية في ساعة متأخرة من ليل السبت/ الأحد.
ولا يزال سفير مالي لدى الجزائر، الذي تم استدعاؤه إلى بلاده كإجراء متبادل، موجودا في باماكو، لكن من المقرر أن يغادر خلال الساعات المقبلة، وفق مصدر دبلوماسي مالي.
وكان مصدر جزائري أكد الخميس الماضي لـ"إرم نيوز" قرب إعادة الجزائر ومالي سفيري البلدين بعد استدعائهما للتشاور قبل أيام، في خطوة يريد الجانبان التأكيد من خلالها أن الأزمة كانت "سحابة عابرة".
وتم استدعاء الدبلوماسيين إلى بلدانهم في 22 ديسمبر، بعد يومين من استدعاء وزير الخارجية المالي للسفير الجزائري في باماكو بسبب ما قال إنها "تصرفات غير ودية" وتدخّل للجزائر في الشؤون الداخلية لمالي.
واتهمت باماكو جارتها الشمالية بشكل خاص بعقد اجتماعات مع المتمردين الأزواد دون إشراك السلطات المالية. وجاء هذا الاحتجاج أيضا بعد استقبال الرئيس عبدالمجيد تبون في الجزائر العاصمة لشخصية دينية وسياسية مالية مهمة ومثيرة للجدل، وهي الإمام محمود ديكو أحد القلائل الذين تجرأوا على التعبير علنا عن معارضتهم للمجلس العسكري الحاكم منذ أغسطس 2020.
وتتوسط الجزائر بين الحركات المسلحة وباماكو من أجل عودة السلام إلى شمال مالي بعد اتفاق تم توقيعه عام 2015.
وقد تم تقويض هذا الاتفاق منذ استئناف الأعمال العدائية في نهاية أغسطس بين هذه الجماعات المتمردة والجيش المالي، بعد ثماني سنوات من الهدوء.
وأصدر مجلس الأمن الدولي السبت بيانا أكد فيه أعضاؤه على الطابع المحوري لاتفاق السلام والمصالحة في مالي لسنة 2015 المنبثق عن مسار الجزائر، داعين "جميع الأطراف الموقعة إلى استئناف الحوار والالتزام بتجسيد الاتفاق من أجل ضمان السلام والاستقرار في مالي".
وانتهت مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي في 31 ديسمبر 2023 بعد عشر سنوات من التواجد بالبلد بطلب من الحكومة الانتقالية في مالي.