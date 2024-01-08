بلينكن يبحث في قطر سبل كبح اتساع دائرة حرب غزة

حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، من أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قد "تنتشر" وتهدد الأمن في كل أرجاء الشرق الأوسط.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في قطر في إطار جولة إقليمية للحؤول دون اتساع رقعة النزاع: "إننا إزاء توتر عميق في المنطقة. هذا نزاع قد ينتشر بسهولة ما يزيد من انعدام الأمن والمعاناة".

وأضاف أنه سيبلغ المسؤولين الإسرائيليين عند زيارته إسرائيل هذا الأسبوع بضرورة بذل المزيد من الجهود لمنع سقوط قتلى ومصابين من المدنيين في غزة.

من جهته، قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن مقتل أحد قادة حركة حماس في غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية في بيروت، الأسبوع الماضي؛ أثّر على قدرة الدوحة على التوسط بين حماس وإسرائيل.

وأضاف أن قطر ستواصل بذل المزيد من الجهود وستحاول الوصول إلى اتفاق يؤدي لإطلاق سراح الرهائن ووقف لإطلاق النار.