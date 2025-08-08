نائب "حزب الله": قرار الحكومة بشأن السلاح "مرتجل وخطير"

وصف النائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني محمد رعد، القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح بالدولة، بأنه "قرار خطير ومرتجل وغير سيادي، فُرض بفعل الإملاءات الخارجية".

وأضاف رعد، في تصريحات تلفزيونية، أن "سلاح المقاومة هو الذي حمى لبنان وحرره وأسّس لتوازن ردع مع العدو، وأسقط المشروع التوسعي الإسرائيلي"، بحسب تعبيره.

وقال رعد: "نحن حريصون على السلم، لكن بعد هذا القرار لا ندري ما هي الضمانة للسلم الأهلي".

وأضاف: "القرار خطير فكيف يمكن أن نضمن ارتداداته؟".

واعتبر رعد أن مقولة "سلم سلاحك" تشبه أن تقول: "سلم شرفك" ووصف تسليم السلاح بأنه "انتحار ونحن لا ننوي الانتحار".

وحذّر رعد من أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تضغطان من أجل فرض جدول زمني لتطبيق القرار الحكومي، لأن الوقت لا يخدم مصلحة إسرائيل في الميدان".

وأضاف: "الإسرائيلي حقق بعض الإنجازات التكتيكية، لكنه فشل في بلوغ أهدافه الاستراتيجية".