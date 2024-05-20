الجيش الإسرائيلي يتقدم في عمق رفح ويحتل ثلثي محور فيلادلفيا

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية تقدمت في عمق رفح، وأصبحت في حي البرازيل، واحتلت ثلثي محور فيلادلفيا.

وجاء ذلك بعد فشل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بإقناع إسرائيل بأخذ خطوة إلى الأمام نحو إقامة دولة فلسطينية مقابل تطبيع واسع مع الدول العربية، ومزايا أخرى.

كما لم ينجح بإقناع المسؤولين الإسرائيليين بالتراجع عن فكرة اجتياح مدينة رفح في أقصى جنوبي قطاع غزة.

وأنشأ المحور عام 2005، بموجب اتفاق مصري إسرائيلي أُطلق عليه اسم "اتفاق فيلادلفيا"، كان هدفه وقف عمليات التهريب وتدمير الأنفاق الفلسطينية الممتدة من المنطقة الخاضعة لسيطرة الفلسطينيين لسيناء.

والمحور عبارة عن شريط ضيق بين مصر وغزة يبلغ طوله 14 كيلو مترًا، من البحر الأبيض المتوسط غربًا وحتى معبر كرم أبو سالم شرقًا؛ إذ سيطرت حركة حماس عليه العام 2007 عقب أحداث الانقسام الفلسطيني بغزة.