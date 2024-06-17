"إخوة السلاح" تنتفض بوجه الحكومة الإسرائيلية

أغلق معارضون للحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، شارعين وسط البلاد في اليوم الثاني من احتجاجات "إعادة التفويض للشعب".

ودعت منظمة "إخوة السلاح"، التي تضم جنودًا سابقين في الجيش الإسرائيلي، لهذه الاحتجاجات، وفق ما نقلته الأناضول عن هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت الهيئة: "أغلق متظاهرون ضد الحكومة الطريق السريع رقم 2 في منطقة هرتسليا واحتج آخرون على الطريق السريع رقم 1 في منطقة ميفسارت تسيون".

وأضافت: "أعلنت الشرطة أنه سيتم إغلاق الطرق داخل القدس الغربية، اليوم، أمام مسيرة إخوة السلاح".

وأعلنت "إخوة السلاح" في منشور على منصة "إكس"، الأحد، إنه سيتم تنظيم تجمع قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الإثنين، قبل التوجه بمسيرة حاشدة الى قبالة مقر الكنيست.

وكانت "إخوة السلاح" قالت في منشور على منصة "إكس"، السبت، إنها تنظم الاحتجاجات تحت عنوان "إعادة التفويض الى الشعب".

وأضافت: "ابتداءً من نهاية هذا الأسبوع وطوال الأسبوع، سنخرج جميعًا إلى الشوارع لنجلب الأمل".

وبدأت الاحتجاجات التي تحمل أيضا شعار "الإطاحة بالحكومة"، مساء السبت، وتتواصل اليوم وحتى يوم الخميس، بحسب منشور "إخوة السلاح".