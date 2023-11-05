مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي الأحد، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدًا للعنف أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصًا خلال شهر.

وأعلنت وزارة الصحة في بيانات منفصلة عن مقتل موسى زعرور (22 عامًا)، وأحمد عفانة (20 عامًا) في بلدة أبو ديس (شرق القدس)، وأحمد دبابسة (22 عامًا) في نوبا شمال غرب الخليل.

وحول الأحداث في "أبو ديس" قالت الوزارة إنها تتابع مع الهيئة العامة للشؤون المدنية، وهي هيئة تنسيق مع الجانب الإسرائيلي، "أنباء حول شاب أطلق الاحتلال الرصاص عليه واحتجزه خلال اقتحام البلدة".

وأكدت الوزارة في بيان لاحق مقتل الفتى رامي عز عودة (17 عامًا) متأثرًا بجروح حرجة برصاص إسرائيلي في بلدة "العيزرية" قبل أيام.